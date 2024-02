Coupe d'Afrique des nations : qui arrêtera les Nigérians ?

Côte d'Ivoire - cote de victoire du tournoi 4.0 ( par 1xBet )Nous avons l’équipe la plus surfaite de cette coupe et voici pourquoi. Bien entendu, en tant qu'hôtes et grâce à la présence d'un effectif de haut niveau , les Ivoiriens étaient considérés avant le début du tournoi comme l'un des prétendants possibles au trophée. Cependant, les circonstances étaient telles que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une situation très difficile et ambiguë, dont elle est sortie avant tout grâce à la chance. Le match des 1/8 de finale contre le Sénégal a légèrement dissipé les doutes sur l' ambition des hôtes, mais les stigmates des débuts difficiles sont toujours présents. Parviendront-ils à atteindre la finale et à nous convaincre du contraire ?Curieusement, les analystes considèrent l'équipe nationale du Mali comme le troisième prétendant possible au trophée ( cote : 7.3 ). Rien d’étonnant, étant donné que les Maliens n’ont pas encore essuyé la moindre défaite.Si vous voulez prendre part à ces pronostics sur le vainqueur du tournoi, nous vous invitons à vous procurer l’app 1xBet - https://telecharger1xbet.sn - et parier sur votre équipe fétiche. L’appli s’obtient directement depuis notre site et son installation est un jeu d’enfants.