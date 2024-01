Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023: La 34 e édition s'ouvre ce samedi

La 34 e édition Coupe d'Afrique des nations s'ouvre ce samedi 13 janvier, en Côte d'Ivoire. Pour la deuxième fois de l'histoire, "la terre d'Eburnie" accueille la compétition qui va regrouper les légendes de l'Afrique.



La cérémonie d'ouverture sera lancée au stade Ebimpé, en présence du président Ouattara et de ses hôtes. Un spectacle grandiose est prévu au dudit stade, avec une cérémonie d'ouverture de 18 minutes, suivie d'une prestation musicale de 5 minutes.



Selon les informations du quotidien national, l'hymne officiel de la compétition, intitulé "Akwaba", composition qui célèbre l'hospitalité de la Côte d'Ivoire, sera interprété par des artistes ivoiriens et de renommée dont Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan, Dadju, Tay C, entre autres.



Le coup d'envoi de la compétition sera donné à 20h, avec le premier match opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée - Bissau, dans le groupe A. Pour rappel, cette Can qui marque la 34e édition se déroulera, du 13 janvier au 11 février 2024, dans cinq villes ivoiriennes ( Abidjan, Bouaké, Korhogo, San - Pédro et Yamoussoukro) qui auront l'honneur d'accueillir les 52 matches de la compétition.