Coupe Arabe des Clubs Champions : Al-Nassr en finale grâce à un Sadio décisif !

Al-Nassr de Sadio Mané a décroché sa qualification pour la finale de la Coupe arabe des Clubs champions, en dominant (1-0) Al Shorta, ce mercredi.



Après avoir battu le Raja Casablanca marocain lors du tour précédent, Al-Nassr affrontait Al Shorta pour cette demi-finale de la Coupe arabe des clubs champions. Un duel face au club irakien qui a été plus difficile que prévu pour la bande de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané.



Un penalty provoqué par Mané



Même si Cristiano Ronaldo a vu un but lui être refusé à cause d’un hors-jeu de quelques centimètres, il a fallu attendre la fin de match pour que les Saoudiens fassent la différence. C’est justement le Portugais qui a inscrit le seul but de la partie, à un quart d’heure de la fin, et sur penalty provoqué par Sadio Mané. Avec ce succès 1-0, Al-Nassr file en finale et défiera le vainqueur du duel entre Al-Hilal de Koulibaly et Al-Shabab, deux clubs saoudiens également. On pourrait vivre un duel Mané-Koulibaly en finale. IGFM