Coup d'Etat au Niger: La CEDEAO soutient que la diplomatie est la "meilleure voie"

Le président du Nigeria Bola Tinubu, également président de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), estime que la diplomatie est la « meilleure voie » pour résoudre la crise au Niger, a déclaré mardi son porte-parole Ajuri Ngelale.

Le Nigeria, qui assure la présidence tournante de l’organisation régionale ouest-africaine, s’exprimait pour la première fois depuis l’expiration dimanche de son ultimatum aux chefs militaires.

M. Tinubu et les dirigeants des autres pays de la CEDEAO « préféreraient une résolution obtenue par des moyens diplomatiques, par des moyens pacifiques, plutôt que tout autre », a ajouté le porte-parole, précisant que cette position serait maintenue « en attendant toute autre résolution qui pourrait ou non résulter du sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu jeudi ».

« Aucune option n’a été écartée par la CEDEAO », a toutefois précisé le porte-parole. « Chaque vie humaine compte, et cela signifie que chaque décision prise par le bloc ouest-africain le sera en tenant compte de la paix, de la stabilité et du développement non seulement de la sous-région, mais aussi du continent africain », a-t-il dit.

Un nouveau sommet des chefs d’Etat de la CEDEAO sur la situation au Niger est prévu jeudi à Abuja. « Nous nous attendons à ce que d’importantes décisions soient prises » lors de ce sommet, a ajouté le porte-parole. MAP