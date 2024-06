Couacs sur le Haaj 2024: Le ministre El Malick Ndiaye rassure les pèlerins

Le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a révélé que sur les onze vols, neuf sont déjà partis à la Mecque avec 3500 pèlerins. "Seuls deux vols opérés par Air Sénégal ont eu du retard, même s'il ne devrait pas y avoir de retard", a - t - il fait savoir.



Poursuivant, il ajoute : "Un aéronef loué et qui a tardé à rejoindre Dakar, a été à l'origine du retard des deux vols prévus. Et donc, à partir de lundi la situation revient à la normale".