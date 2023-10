Côte d'Ivoire : Alassanne Ouattara limoge son premier ministre Patrick Achi

Le président ivoirien Alassane Ouattara a limogé le Premier ministre Patrick Achi et dissous le gouvernement, selon un décret présidentiel ce vendredi. « Patrick Achi n’est plus Premier ministre à compter de ce vendredi 6 octobre », selon un décret lu à la Radio et Télévision Ivoirienne, la chaîne nationale officielle de ce pays d’Afrique de l’Ouest, rapporte Anadolu. "Achi et le gouvernement sortant assumeront temporairement leurs fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Premier ministre soit nommé et qu’un nouveau gouvernement soit mis en place", a déclaré Abdourahlane Cissé, secrétaire général de la présidence, aux journalistes. Ouattara a exprimé « sa gratitude pour leur engagement au service de la nation ces dernières années », a rapporté Cissé.