Correction des copies du Bac: Moustapha Mamba Guirassy apporte des précisions

Une déclaration qui a suscité beaucoup de polémiques au sein de la communauté Sénégalaise. Cette fois - ci, le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a touché un sujet complexe concernant les conditions de correction des copies du Baccalauréat.



"L'allusion faite aux enseignants qui corrigent des copies d'élèves en temps record est loin d'être une stigmatisation du comportement de ces enseignants", a - t - il affirmé.



Dans ce communiqué rendu public, il a expliqué qu'il ne faisait que relayer "par empathie un message d'un enseignant relatant un épisode de sa vie de correcteur qu'il avait par la suite beaucoup regretté".



Cet enseignant, dont le témoignage a été cité par le ministre, "déplorait la charge excessive de correction de copies dans des délais extrêmement courts".



Dans cette démarche, il a exprimé son incapacité à garantir "la rigueur, l'équité, la justice et l'impartialité dans l'exécution de la tâche de correcteur", craignant d'avoir causé du tort à certains élèves involontairement.



A cette occasion, le ministre de l'Education nationale a tenu à réaffirmer sa confiance en "la conscience élevée des enseignants dans l'exercice du métier dont les contraintes et les exigences sont connues et reconnues par tous". Il a précisé que les éducateurs "travaillent dans des conditions difficiles et s'acquittent, sans broncher, de leurs obligations professionnelles".