Convocation de dernière minute : Oumar Sow convoqué à la Brigade de Thiong après un incident au Palais

Lors d'un appel téléphonique alors qu'il se dirigeait vers la Brigade de Thiong, Oumar Sow a révélé à IGFM que sa convocation découlait de ses récentes critiques à l'encontre du président Macky Sall. Il affirme que pour le faire taire, ils ont envoyé l'homme d'affaires malien, Ousmane Yara, un proche du président, pour le provoquer.



Selon ses dires, en arrivant à son bureau ce matin-là, M. Yara l'a insulté et accusé d'avoir divulgué des informations sur le soutien présumé du président Sall à un autre candidat lors de l'élection présidentielle. Une altercation a éclaté, se soldant par un échange de coups où M. Sow se défend en repoussant l'homme d'affaires au sol. Témoin de la scène, le président Macky Sall a ordonné son arrestation et son transfert à la brigade de gendarmerie de Thiong.



Malgré cet incident, Oumar Sow reste déterminé à poursuivre son engagement. Il a fait appel à l'avocat Me Moustapha Mbaye pour le défendre dans cette affaire."