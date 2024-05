Contrats pétroliers : Sonko appelle les compagnies pétrolières à un partage équitable des bénéfices

Sonko adresse un message aux compagnies pétrolières, les exhortant à soutenir et à accompagner le processus de rééquilibrage des gains dans la gestion des ressources naturelles. Il estime qu'il n'est plus acceptable que les compagnies profitent largement au détriment du Sénégal : « Nos partenaires, s'ils sont vraiment des partenaires, doivent encourager, accompagner ce processus de rééquilibrage du gain que chacun doit avoir dans la gestion de ces ressources naturelles », déclare-t-il.



Selon lui, il est injuste que les compagnies s'accaparent la part du lion tandis que le Sénégal se contente de miettes : « Oui, nous acceptons qu'un investisseur, qui a pris des risques, doit gagner et avoir un retour sur investissement. Mais non, nous n'accepterons pas qu'il gagne tout et que nous ne gagnions rien. Ça ce n'est plus l'Afrique de 2024 ».