Contestation contre l'usine de Farine de poisson de Cayar: Des populations de la commune exigent la délocalisation de Barna Sénégal

Rédigé le Mardi 12 Décembre 2023 à 10:36 | Lu 47 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

En point de presse ce dimanche 10 décembre, le Collectif pour la défense des intérêts du village traditionnel des pêcheurs de Cayar s'est donné rendez - vous au village de Keur Abdou Ndoye pour exiger la délocalisation de l'usine de fabrique d'huile et de farine de poisson Barna/ Sénégal Sa, rebaptisée Touba Protéine Marine. Les populations de la commune de Cayar et ses environs veulent en finir avec l'usine implantée dans cette contrée du département de Thiès. Pour elles, cette usine hante leur sommeil. Au cours de cette rencontre avec la presse, plusieurs intervenants ont dénoncé le "non - respect du Code de l'environnement par cette usine. Conscients des conséquences néfastes, les riverains se sont levés comme un seul homme pour interpeller le Président de la République, Macky Sall et son ministre de l'Environnement de leur trouver des solutions durables face à cette situation alarmante.