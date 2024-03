Consigne de vote : Bougane appelle à la liberté de choix et alerte les Sénégalais pour un second tour (Vidéo)

Le Président du mouvement Gueum Sa Bopp a appelé « les militants et sympathisants à choisir librement parmi les candidats de l’opposition » et à se préparer à un potentiel second tour pour l'élection présidentielle de dimanche.



Dans une vidéo, le leader de Gueum Sa Bopp a également souligné, avec regret, la division de la classe politique en deux camps par des lobbies étrangers uniquement intéressés par le pétrole. Il a expliqué cette situation dans sa déclaration.