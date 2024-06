Conflit Foncier : Le Premier Ministre Ousmane Sonko Reçoit une Délégation de Ndenglér

Le vendredi matin, le Premier ministre Ousmane Sonko a accueilli une délégation de Ndenglér, composée de figures locales telles qu'Abdoulaye Galgor Dionne et d'autres habitants, sous la direction de Seydi Gassama d'Amnesty International. Cette rencontre marque un pas important vers la résolution du conflit foncier entre les résidents de Ndenglér et l'homme d'affaires Babacar Ngom, une promesse clé du régime en place.



Le conflit foncier à Ndenglér, une localité dans le département de Mbour, a longtemps suscité de vives réactions au Sénégal. Les habitants ont employé divers moyens de protestation, incluant marches et conférences de presse, pour revendiquer leurs terres. La réunion avec le Premier ministre laisse entrevoir une possible résolution définitive à cette affaire médiatisée.



Le Premier ministre Sonko semble déterminé à tenir la promesse de campagne de son gouvernement, en travaillant activement pour une solution durable à ce contentieux foncier. Cette initiative est un signe positif pour les habitants de Ndenglér, qui espèrent récupérer leurs terres et mettre fin au conflit.