Conférence politique de Ousmane Sonko au Grand Théâtre: La JPS du département de Thiès sonne une forte mobilisation

Rédigé le Lundi 10 Juin 2024 à 00:03 | Lu 54 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

La Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) du département de Thiès a mis les bouchées doubles en mobilisant les inconditionnels de Ousmane Sonko, ce dimanche 09 juin 2023, pour répondre à l'appel du leader du parti Pastef au Grand Théâtre. En effet, la jeunesse de Thiès a mobilisé trois bus pour rallier la capitale du Sénégal. Le Thème de cette conférence, intitulé "Le rôle de la jeunesse dans le projet", vise à susciter des échanges riches et constructifs sur l'implication et l'engagement de celle - ci dans le développement et l'avenir du pays.