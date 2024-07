Condamnation à Tivaouane : Peines requises contre deux ressortissants chinois et leur interprète sénégalais pour agression physique

L'avocat général du tribunal d'instance de Tivaouane a requis des peines de six mois de prison ferme contre l'un des ressortissants chinois et d'un an ferme pour les deux autres, ainsi que pour leur interprète sénégalais. Ils sont accusés d'avoir violemment agressé un chauffeur travaillant pour une entreprise de carrière à béton. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 juillet après avoir été jugée mercredi dernier.



Deux Chinois et leur interprète sénégalais ont été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt suite à une vidéo virale montrant l'agression.





aps