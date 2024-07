Concours général sénégalais 2024 : 100 lauréats décrochent 112 distinctions

Lors de l'édition 2024 du Concours général sénégalais, cent candidats ont reçu un total de 112 distinctions, réparties en 64 prix et 48 accessits, a annoncé le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, à Diamniadio.



"Nous avons enregistré 112 distinctions : 64 prix et 48 accessits, dont 63 pour les élèves de première et 49 pour ceux de terminale," a précisé M. Guirassy lors d'une conférence de presse.



Parmi les lauréats, 54 élèves de première issus de l'enseignement public ont remporté des prix, tandis que les écoles privées ont décroché neuf prix. En terminale, 41 élèves des écoles publiques ont été récompensés, contre huit élèves des écoles privées.



Les écoles publiques ont ainsi remporté 84,82 % des distinctions, laissant 15,17 % aux écoles privées. Les filles ont obtenu 57 distinctions, représentant 50,98 % du total, avec 36 prix et 21 accessits. Les garçons ont remporté 55 distinctions, soit 49,02 %, avec 32 prix et 23 accessits.



Sur les 100 lauréats, 53 sont des filles et 55 sont en classe de première, dont 36 filles. En terminale, 28 des 45 lauréats sont des garçons.



Les résultats du Concours général sénégalais ont été proclamés le 11 juin à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Selon le ministre Guirassy, le concours s’est déroulé dans de bonnes conditions, avec une organisation satisfaisante et des sujets conformes aux exigences habituelles.



Cette année, 3.203 candidats ont participé, dont 1.865 filles (58,22 %), comparé à 3.054 en 2023. Les épreuves couvraient 32 disciplines, incluant les langues (allemand, français, anglais, arabe), la citoyenneté, l’éducation physique et sportive, l’histoire, la géographie, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la construction mécanique, la dissertation philosophique, l'électronique, l’électrotechnique, les études islamiques, les sciences économiques et les techniques comptables.



Pour être candidat, il fallait avoir une moyenne générale semestrielle d'au moins 12/20 et une moyenne de 14/20 dans la discipline choisie. Les premiers prix nécessitaient une note d’au moins 16/20, les deuxièmes 15/20, les troisièmes 14/20, les premiers accessits 13/20 et les deuxièmes accessits 12/20.