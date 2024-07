Concours CAMES 2024 : L’université Alioune Diop atteint un taux de réussite de 82,35 %

L'université Alioune Diop (UAD) de Bambey a réalisé un taux de réussite de 82,35 % au concours du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Sur les 17 candidats présentés par l'UAD, 14 ont satisfait les critères pour être inscrits aux différentes listes d'aptitude. Douze candidats ont été inscrits sur la Liste d’aptitude aux fonctions de maîtres-assistants (LAFMA) et deux sur la liste d’aptitude aux fonctions de professeurs titulaires (LAFPT).



Ibrahima Faye, président du Conseil académique de l'université, a félicité les lauréats et salué la qualité des membres de la communauté universitaire. Il a également encouragé les candidats moins chanceux et loué le travail des membres de la Commission institutionnelle de l’UAD pour leur engagement.