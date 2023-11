Concert de Secka à la Foire de Thiès: Un Cri pour le Soutien des Autorités

Thiès : Appel à l'Action pour Soutenir les Initiatives de Dame Sall, le Promoteur de la Culture et de l'Économie Locale



Thiès, la capitale du rail, est en effervescence grâce à l'initiative remarquable de Dame Sall, un professionnel et promoteur hors pair dont les efforts pour dynamiser l'économie et la culture locale méritent une reconnaissance et un soutien accru des autorités municipales et administratives.



La Grande Foire de Thiès, orchestrée par Dame Sall, est un événement qui a su raviver l'esprit festif et entrepreneurial de la ville. Avec des animations de qualité fournies par Secka et les Damels, la foire a offert aux mélomanes une expérience inoubliable, teintée de notes distinctement thiessoises. Cette réunion de talents et d'opportunités commerciales est un exemple éclatant de ce que la passion et l'engagement peuvent accomplir.



Les retombées économiques de telles organisations sont palpables. Les exposants, voyant l'affluence et l'intérêt du public, demandent une prolongation de la foire pour maximiser leurs ventes et interactions. Cela témoigne de l'impact direct de l'événement sur le tissu économique local.



Cependant, pour que Thiès puisse pleinement exploiter son potentiel culturel et économique, l'implication des autorités est cruciale. Les artistes, les jeunes et les mélomanes expriment un désir commun : voir la Municipalité et les autorités administratives s'engager aux côtés de Dame Sall. Son rôle de promoteur incontournable devrait être soutenu et amplifié par un partenariat public qui reconnaîtrait et valoriserait ses contributions.



Il est temps pour les autorités de reconnaître que les initiatives privées comme celles de Dame Sall ne sont pas seulement bénéfiques, mais essentielles à la prospérité de Thiès. En soutenant ces initiatives, les autorités ne feraient pas que valoriser l'entrepreneuriat local ; elles participeraient activement à la construction d'un avenir où culture et économie marchent main dans la main.



Nous appelons donc les autorités municipales et administratives à prendre part activement à ces initiatives. Il ne s'agit pas seulement de soutenir un événement, mais de reconnaître et d'encourager l'esprit d'entreprise qui fait la force de Thiès. C'est ensemble, en conjuguant les efforts du privé et du public, que Thiès pourra s'épanouir en tant que capitale culturelle et économique dynamique et innovante.