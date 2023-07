Concert d'applaudissements devant le palais : Cheikh Tidiane Youm " Ce n'est pas extraordinaire, ça ne mérite pas des applaudissements..."

Ce mercredi, à l'occasion de la conférence de presse organisée par yewiaskanwi, le coordinateur du parti PUR, Cheikh Tidiane Youm s'est exprimé sur la décision de Macky Sall qui a renoncé à sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024. L'opposant minimise la portée de la non-candidature de Macky. Selon lui, « Respecter une constitution, dit-il, c'est de la banalité, ce n'est pas extraordinaire, on en prend note, ça ne mérite pas des applaudissements. » Et ces morts, et ces dégâts matériels, que ferait Macky Sall ? nous dit-il.

Selon Cheikh Tidiane Youm, Macky a simplement changé d'avis car la pression était forte.

Il est également revenu sur les armes de la Présidence livrées à des voyous tuant des Sénégalais, dont parle l'avocat français, Juan Branco.