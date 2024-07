Compétitions Interclubs de la CAF : Le Tirage au Sort se Tiendra Jeudi au Caire

Le tirage au sort des phases préliminaires de la Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la Coupe de la Confédération 2024-2025 se déroulera jeudi à 11h GMT au siège de la CAF au Caire, en Égypte, selon une source officielle.



Au total, 59 clubs de 47 pays participeront au tour préliminaire de la Ligue des champions, tandis que 52 clubs de 41 pays concourront dans la Coupe de la Confédération, précise un communiqué de l'instance dirigeante du football africain.



Le Sénégal sera représenté par le Teungueth FC en Ligue des champions et par l'ASC Jaraaf de Dakar en Coupe de la Confédération.



Les tours préliminaires de ces compétitions se dérouleront du 16 au 18 août 2024, et les phases de groupes sont programmées d’octobre à décembre 2024. Les phases à élimination directe et les finales auront lieu entre mars et mai 2025.



Al Ahly (Égypte), le champion en titre de la Ligue des champions, détient le record avec 12 titres. Quant à la Coupe de la Confédération, le Zamalek (Égypte) en est le tenant du titre.