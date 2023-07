Communiqué: Renonciation historique à une nouvelle candidature : La coordination départementale de Thiès soutient fermement la décision du Président Macky SALL et appelle à l'unité pour les élections de 2024

Le message à la nation du 03 juillet 2023 du Président Macky SALL, leader de la coalition BBY annonçant sa décision de renoncer à se porter candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2024 a connu un retentissement exceptionnel au Sénégal, en Afrique et partout à travers le monde ; et cela est un grand motif de fierté pour les militants et responsables du parti, des membres de la grande coalition BBY et de l’écrasante majorité de nos compatriotes soucieux de l’image de notre pays et de la dignité de notre nation.

Le monde entier s’est réjoui de cette décision historique qui au-delà d’une question d’honneur et de respect de la parole donnée, marque la volonté d’un leader charismatique de confirmer et consolider la tradition démocratique de notre pays en même temps qu’il redonne ses lettres de noblesse à la politique en confirmant son option, en toutes circonstances, de faire prévaloir la patrie sur le parti.



Par cet acte de portée historique le Président Macky SALL administre à nouveau la preuve que la seule finalité qu’il donne à l’exercice du pouvoir, c’est de servir exclusivement son peuple dans la responsabilité et le sens du devoir.





Tous les militants et responsables BBY de la coordination départementale de Thiès renouvellent leurs félicitations et remerciements au Président Macky SALL et lui réaffirment avec force, leur soutien sans faille et leur confiance totale.



Aussi la coordination départementale de Thiès, demande à tous les responsables, militants et sympathisants de travailler à l’unité au niveau du parti et de la coalition, seul gage d’une victoire éclatante en février 2024.



Enfin, toutes les instances de la coordination s’engagent à soutenir toute candidature proposée le moment venu par le Président Macky SALL, leader de la coalition BBY.



Vive BBY

Vive la grande coalition présidentielle

Vive le Sénégal

La coordination départementale de Thiès