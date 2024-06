Commune de Thiès - Ouest: Le maire Dr Mamadou Djité porte plainte contre le collectif des "conseillers maitres chanteurs"

Rédigé le Mardi 4 Juin 2024 à 22:08 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Après quelques mois de bras de fer entre le maire de la commune de Thiès - Ouest, Dr Mamadou Djité et une partie des conseillers municipaux qui critiquent sa gestion municipale, l'édile de ladite collectivité territoriale s'est prononcé en apportant des précisions par rapport aux agissements de ces pourfendeurs. "En deux ans, ils ont tout fait pour m'empêcher de travailler. J'ai porté plainte contre eux. J'attends que la justice fasse son travail. Et à chaque fois qu'on me convoquera à la police ou à la justice, je répondrai pour donner ma version des faits". L'annonce est faite par le maire de la commune de Thiès - Ouest, Dr Mamadou Djité, par ailleurs Secrétaire communal du Parti de l'unité et du rassemblement, lors d'une audience foraine qui doit se tenir du 04 au 05 juin 2024 à l'hôtel de la mairie. D'ailleurs, il a qualifié ces derniers comme un collectif des "conseillers municipaux maitres chanteurs". Pour rappel, Dr Djité est revenu sur l'importance de cette rencontre avec les populations qui entre en droite ligne avec la volonté politique des nouvelles autorités du pays.