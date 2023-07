Commune de Ngoundiane: 37 élèves récompensés par le mouvement And Defar Ngoundiane

Pour avoir enregistré les meilleurs résultats scolaires dans la commune de Ngoundiane, 37 élèves ont été récompensés par le mouvement And Deffar Ngoudinane. Cette cérémonie a été organisée en présence des hautes personnalités de la région de Thiès notamment ceux dans l’éducation nationale, comme M. Moustapha Diagne.qui a été parrain de l’événement. Cette belle initiative permettra ainsi aux élèves de la commune et ceux des villages environnants à mieux travailler pour être parmi les excellents élèves, selon le président du mouvement .Revenant sur cette initiative , And Taxawou Ngoundiane a rappelé que leurs actions ne se limitent pas seulement à l’éducation . Mais, cela concerne tous les domaines notamment la santé et le développement local.S’agissant les voix de circulation, le mouvement Taxawou Ngoundiane lance un appel solonel aux autorités de venir en aide pour la réfection de l’axe Ngoundiane- Sewekhaille qui reste une préoccupation majeure .