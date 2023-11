Commission nationale de la régulation du loyer des locaux à usage d'habitation: Les membres prennent fonction

Cette rencontre a permis au ministre Abdou Karim Fofana de faire le point et de donner les orientations en vue d'une meilleure prise en charge des questions locatives au Sénégal, près de neuf mois après la mise en place de l'organe en charge de la régulation du loyer, rapporte nos confrères de L'Observateur.



"Le loyer connaît, de nos jours, un renchérissement continu et confère aux charges de location un poids de plus en plus important dans le pouvoir d'achat des ménages", a - t - il dit.



Pour lui, la mission consiste à "ne plus laisser le locataire qui se sent lésé dans une situation de désarroi et d'impuissance, ne plus ignorer le bailleur qui pense être dans son bon droit et, en un mot, construire entre les parties - prenantes une relation de confiance solide comme les bâtisses qui abritent et protègent les foyers".