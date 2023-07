Club C 50 PN d'Abdoulaye Sylla : Tournée économique à Thiès

Tournée économique d'Abdoulaye Sylla à Thiès Le parcours d'Abdoulaye Sylla Le Président Abdoulaye Sylla, leader du groupe ECOTRA, est un entrepreneur ambitieux. Parti de rien pour devenir milliardaire, Sylla a toujours eu une fibre patriotique. Animé par la capacité d'innover, il s'est lancé dans le BTP suite à l'avènement de Abdoulaye Wade. Sylla a ainsi procédé à un financement de 20 milliards au Sénégal, mettant la compétence au cœur de son action. Chaque année, il choisit les meilleurs parmi les élèves pour leur offrir des stages à ECOTRA.



Les obstacles rencontrés Malgré son succès, Sylla a rencontré de nombreux obstacles. L'accès aux financements des banques, la corruption administrative ("il faut payer pour être payé") et les taux d'imposition élevés sont autant de freins à la durabilité des entreprises sénégalaises. Par ailleurs, l'accès aux marchés publics constitue un problème majeur, ECOTRA perdant de l'argent sur les marchés inférieurs à 20 milliards.



Les solutions proposées par Sylla Face à ces difficultés, Abdoulaye Sylla propose de créer un Club C 50 PN qui regroupe toutes les entreprises du pays. Il vise ainsi à renforcer le secteur privé et le secteur tertiaire, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation, l'artisanat et l'informatique. De plus, Sylla propose un pacte Agri-pêche-preneur qui permettrait à l'État de consulter le C50 avant toute décision dans ce secteur.



L'appel de Sylla aux chefs d'entreprise Le Président Sylla tend la main à tous les chefs d'entreprise du pays, rappelant que ceux qui prennent les décisions ne sont souvent pas des entrepreneurs. Il souhaite créer plus de 1 000 milliardaires au Sénégal, afin de faire circuler l'argent dans le pays.



Réactions des entrepreneurs de Thiès Lors de la tournée économique à Thiès, des entrepreneurs locaux ont exprimé leur soutien à Sylla et partagé sa vision. Ils ont évoqué le cas d'entrepreneurs qui n'ont pas de moyens et ont lancé un message au président. Les chefs d'entreprise partagent la vision de Sylla et réclament plus de marchés pour les entreprises sénégalaises.