Clôture de campagne à Mbacké : Aly Ngouille expose son programme et mobilise le soutien

Aly Ngouille Ndiaye termine sa campagne avec un sentiment d'accomplissement après avoir parcouru le pays pendant 14 jours, rencontrant diverses couches sociales. Il expose les priorités de son programme visant à mettre le Sénégal sur la voie du développement, notamment la création de 4 millions d'emplois en 5 ans et la construction de 500 000 logements par an. Il promet également la prise en charge des talibés par l'État et des réformes éducatives, suscitant les applaudissements de ses partisans à Mbacké."