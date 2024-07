Classement FIFA : Le Sénégal Maintient la 2e Place en Afrique, Descend à la 19e Position Mondiale

Dans le dernier classement FIFA publié jeudi, le Sénégal conserve sa deuxième place en Afrique mais recule d'une position au niveau mondial, se classant désormais 19e. En février, le Sénégal avait atteint un historique 17e rang mondial, avant de maintenir cette position en avril. Cependant, il a perdu une place en juin, puis une autre dans le classement actuel.



Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Lions du Sénégal ont fait match nul 1-1 contre la République Démocratique du Congo le 6 juin à Dakar, puis ont battu la Mauritanie 1-0 trois jours plus tard à Nouakchott.



Les Lions de l’Atlas, leaders africains, ont également perdu une place au niveau mondial, descendant de la 12e à la 14e position. L’Egypte et la Côte d’Ivoire restent respectivement 3e et 4e en Afrique, avec les Égyptiens maintenus à la 36e place mondiale et les Ivoiriens reculant au 38e rang.



Le Nigeria, la Tunisie et l’Algérie occupent les 5e, 6e et 7e places africaines, avec des mouvements de rangs variés. Les Camerounais, Malien, et Sud-Africains complètent le top 10 africain avec des fluctuations dans leur classement mondial.



L’Argentine domine toujours le classement mondial, suivie par la France, tandis que l’Espagne a repris la 3e place à la Belgique. L’Angleterre, finaliste de l’Euro 2024, a progressé d'une place pour se classer 4e.



aps