Clarification : Les Propos Attribués à Bassirou Diomaye Faye Sont Erronés

Les propos attribués à Bassirou Diomaye Faye, selon lesquels il aurait demandé à ses compatriotes de ne plus afficher sa photo dans les bureaux, ne proviennent pas du chef de l'État sénégalais. En réalité, ces propos ont été tenus en 2019 par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors de son investiture devant les députés de son pays.



"Je ne veux vraiment pas que mes photos soient dans vos bureaux, car le président n'est ni une icône ni une idole. Accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-les chaque fois que vous prenez une décision." Ces mots, faussement attribués au président sénégalais, ont été partagés sur Facebook, générant près de 300 partages et de nombreux commentaires.



Cette citation est presque identique à celle du discours de Volodymyr Zelensky en juillet 2019, où il dénonçait la corruption en Ukraine. La rumeur entourant ces propos a été accompagnée de commentaires élogieux et symboliques, soulignant le caractère exemplaire du Sénégal.



