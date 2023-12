Cité Senghor: Serigne Barra Diakhaté mobilise pour Amadou

Rédigé le Mardi 26 Décembre 2023 à 10:06 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le président du mouvement de soutien dénommé "And Defar Euleuk", par ailleurs responsable de l'Alliance pour la République (Apr) dans la commune de Thiès Est, Serigne Barra Diakhaté, a décidé d'accompagner Amadou Ba, candidat de la coalition "Benno Bokk Yakaar" pour la prochaine élection présidentielle. Il a fait la déclaration lors de la conférence de l'association "And Defar Sunu Gokh" des femmes de Cité Senghor, dans la commune de Thiès Est, le Dimanche 24 décembre 2023. A cette occasion, il compte battre campagne pour élire le candidat de la majorité présidentielle au premier tour au soir du 25 février prochain avec un score de 59%. Il opte pour la concrétisation et la continuité de l'émergence pour son choix porté sur le Premier ministre Amadou. En outre, M. Diakhaté, a plaidé pour l'obtention des financements et de formations dans le cadre de l'autonomisation des femmes de ladite association. Serigne Oumar Mbaye, guide religieux, a présidé la cérémonie d'ouverture de cet événement religieux.