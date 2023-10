Cité Ballabey: exclus de la liste des bénéficiaires de la mesure du chef de l'Etat, offrant aux retraités, des cheminots demandent des explications v

Exclus de la liste des bénéficiaires de la mesure du chef de l'Etat, offrant aux retraités des chemins de fer le logement qu'ils occupaient, ces cheminots retraités résidant au camp IF (infrastructure ferroviaire), un îlot de trois maisons attenant à la Cité Ibrahima Sarr (anciennement Cité Ballabey) Les habitants de Thiès ont déclaré mercredi ne pas comprendre leur « exclusion ». Ces cheminots retraités qui vivent à Ballabey depuis les années 1980, affirment avoir participé à tout ce qui s'y faisait en tant que cheminots, en s'appuyant sur les propos d'Ousmane Ndiaye qui s'exprimait au nom des occupants du logement, lors d'un point presse qu'ils ont organisé devant leurs domiciles qui, selon lui, font « partie intégrante de la cité d'Ibrahima Sarr ». Pour rappel, lors d'une cérémonie de relance des chemins de fer, organisée lors de son séjour à Thiès dans le cadre du conseil des ministres décentralisé en février dernier, le président de la République Macky Sall a répondu favorablement au vieux doléance des cheminots d'avoir un logement gratuit. . "Nous sommes à 100 mètres de Ballabey et nous participons à toutes les activités du quartier, qu'il s'agisse de l'élection des délégués du quartier ou d'autres activités, en tant que cheminots comme tous les autres cheminots de la ville", a déclaré Ousmane Ndiaye. Membre du premier bureau de l'Association des habitants de la ville Ballabey, alors dirigée par Madior Yali, le porte-parole a relevé que le Camp IF était constitué d'hébergements de garde, a-t-il expliqué. "