Cinq propositions clés du programme de Mahammed Dionne pour la Présidentielle

Seneweb a examiné les programmes des 19 candidats en lice pour la Présidentielle du 24 mars 2024. Voici les 5 propositions les plus marquantes du programme de Mahammed Boun Abdallah Dionne, candidat de la coalition Dionne 2024.



1. Service militaire obligatoire



Selon Dionne, le service militaire obligatoire reste une solution pour promouvoir le civisme, la citoyenneté et la formation professionnelle des jeunes, afin de leur offrir des opportunités d'emploi à la fin de leur service militaire.



2. Création de 500 000 formations grâce au logement



Pour répondre aux besoins en emploi et fournir un logement à la classe moyenne, Boun Dionne propose de construire 100 000 logements immédiatement, avec un objectif à long terme de 2 millions de logements en 5 ans et 4 millions pour la classe moyenne basse. Cette initiative devrait former plus de 500 000 jeunes dans tout le Sénégal.



3. Déplacement des populations des zones inondables



Dès son élection, Dionne prévoit de revoir l'implantation des nouveaux lotissements et de déplacer les populations vivant dans les zones inondables, dans le cadre d'un vaste programme de logements estimé à 4 à 5 millions d'unités pour répondre aux besoins du pays.



4. Transformation du port de Dakar en zone d'affaires et résidentielle, suppression de l'aéroport LSS



Face à la croissance démographique de Dakar, Dionne propose de déplacer le port vers Ndayane et de transformer l'actuelle zone portuaire en un centre d'affaires et de résidences haut de gamme. Il envisage également la suppression de l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour libérer de l'espace et créer des installations sportives dans le quartier des Almadies.



5. Extension du TER à travers tout le Sénégal



Dionne prévoit d'étendre le Train Express Régional (TER) à partir de Dakar pour desservir Thiès, Tivaouane, Mékhé, Kebemer, Louga, Saint Louis, Linguère, Mbour, Kaolack, Diourbel, Touba, Ziguinchor et Tambacounda, avec des bifurcations vers différentes régions du pays."