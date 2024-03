Cinq points essentiels du programme de Pape Djibril Fall révélés lors du lancement de sa campagne présidentielle

Le lancement officiel de la campagne présidentielle a été marqué par la révélation d'une partie du programme de Pape Djibril Fall, candidat des Serviteurs et de la coalition PDF Président. Voici cinq propositions clés extraites de son programme complet :



1. Renégociation des contrats miniers : Pape Djibril Fall prévoit de renégocier de manière optimale les contrats miniers, notamment ceux liés au pétrole, au gaz et aux autres minerais, en vue de la production prévue de pétrole dès 2025.



2. Projet pour Touba : Le candidat propose une réflexion stratégique sur le statut des villes religieuses, avec un focus particulier sur Touba, en visant à en faire un hub logistique, industriel, financier et touristique, tout en replaçant le culte et le sacré au cœur des politiques publiques.



3. Objectif 0 mort 0 blessé lors des manifestations : PDF souhaite adopter des techniques de gestion des manifestations inspirées des pratiques anglo-saxonnes et allemandes pour éviter les violences policières et garantir la sécurité des manifestants, en changeant la doctrine de maintien de l'ordre.



4. Gouvernance du secteur parapublic : Une nouvelle doctrine de gouvernance est proposée, mettant l'accent sur la détention optimale des parts sociales de l'État dans les entreprises parapubliques telles que Sonatel et Sen'Eau, afin d'accroître l'influence de l'État sur ces entreprises.



5. Relance du transport ferroviaire : Le candidat souhaite relancer le transport ferroviaire sur les axes Dakar-Bamako et Dakar-Saint-Louis dans les cinq prochaines années, afin de favoriser les échanges commerciaux entre ces régions.



