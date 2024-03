Cinq points clés du programme de Mame Boye Diao : stage obligatoire, emploi, accès à l'eau, logement et diaspora

Mame Boye Diao, candidat de la Coalition Diao2024, a présenté son programme aux Sénégalais, mettant en avant cinq propositions significatives.



1. Pêche : Pour revitaliser ce secteur, Diao propose l'attribution de 40 licences de pêche aux artisans, la création d'une école de métier de la pêche, le respect strict du repos biologique et la diversification des activités de la pêche.



2. Stage obligatoire : Pour améliorer l'employabilité des jeunes, il propose la création d'un mécanisme rendant obligatoire le stage dans les entreprises et les collectivités territoriales.



3. Accès à l'eau : Diao s'engage à investir plus de 500 milliards par an dans l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour soutenir l'agriculture et réapprovisionner les nappes phréatiques.



4. Emplois via le logement : Il estime que la prise en charge sérieuse de la demande de logement pourrait créer plus de 869 400 emplois, soit plus du double de la demande actuelle.



5. Diaspora : Diao propose de rallonger la durée du passeport à 10 ans, d'établir un guichet unique pour la diaspora sur les opportunités d'affaires et de mettre en place un programme de retour volontaire pour ceux qui souhaitent contribuer au développement en revenant au pays."