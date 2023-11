Choix de Bassirou Diomaye Faye par Ousmane Sonko: Les Thiessois se prononcent

Malick Sarr Gueye

Bassirou Diomaye Faye est le choix du leader de l'ex parti Pastef ( mouvement politique officiellement dissous), Ousmane Sonko. L'annonce a été faite dimanche dernier. Ousmane Sonko a appelé les militants et sympathisants de l'ex Pastef à parrainer Bassirou Diomaye Faye, Secrétaire général et président du Mouvement national des cadres du Pastef ( Moncap), en détention préventive. D'abord, certains ont évoqué le décret de dissolution de l'ex parti politique Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la Fraternité ( Pastef / Les Patriotes) du leader de l'opposition, qui a été dissous lundi 31 juillet 2023 par le gouvernement sénégalais, particulièrement par l'ex ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Pour eux, le numéro 2 de la formation d'Ousmane Sonko ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. L'Inspecteur des impôts et domaines, aujourd'hui détenu et poursuivi pour "actes de nature à compromettre la paix politique", "outrage à magistrat", et "diffamation à l'encontre d'un corps constitué", disent certains interlocuteurs. Pour d'autres, Bassirou Diomaye Faye est bien placé pour être le successeur d'Ousmane Sonko comme étant candidat de l'élection présidentielle de février 2024. Dans ce micro trottoir réalisé par Thiès info, des Thiessois se prononcent sur la candidature de l'enfant de Ndiaganiao.