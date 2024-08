Cheikh Tidiane Diouf et Louis François Mendy Brillent aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Lundi matin, l'athlète sénégalais Cheikh Tidiane Diouf a décroché sa place pour les demi-finales de l’épreuve des 400 mètres des Jeux olympiques de Paris 2024. Qualifié en tant que l’un des deux meilleurs deuxièmes, il a terminé sa série avec un temps impressionnant de 45,03 secondes, sa meilleure performance personnelle.



Cheikh Tidiane Diouf, champion d'Afrique en titre du 400 mètres et membre de l'AS Douanes, participe pour la première fois aux JO. Après avoir terminé cinquième de sa série dimanche avec un temps de 45,59 secondes, il a su se surpasser pour accéder aux demi-finales prévues mardi à 17h35.



Par ailleurs, l'athlète sénégalais Louis François Mendy s'est également qualifié pour les demi-finales des 110 mètres haies. Avec un chrono de 13,31 secondes, il a remporté sa série et réalisé sa meilleure performance de l'année. Originaire de Grand Yoff, un quartier de la banlieue de Dakar, Mendy est le porte-drapeau du Sénégal pour ces Jeux Olympiques. Il disputera sa demi-finale mercredi à partir de 17h10.



En revanche, le slalomer sénégalais Yves Bourhis n’a pas réussi à atteindre les quarts de finale du kayak cross lors de la course contre-la-montre.



Ainsi, les performances exceptionnelles de Cheikh Tidiane Diouf et de Louis François Mendy mettent en avant l'excellence de l'athlétisme sénégalais sur la scène internationale des Jeux Olympiques de Paris 2024.



APS