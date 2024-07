Le championnat national de karaté du Sénégal se déroulera ce week-end, samedi et dimanche, au Stadium Lat Dior de Thiès, à partir de 9h. Les compétitions incluront des épreuves de kata et de kumité, avec des catégories pour les seniors et les cadets/juniors.

Les participants doivent s’inscrire avant ce mercredi à minuit.