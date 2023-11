Champ de tir Capitaine Gormack Niang de Mont - Rolland: L'armée Sénégalaise et Française en démonstration tactique dans une grande opération conjointe de manœuvre "Xaritoo"

Pour réaffirmer encore les relations fraternelles entre les deux armées ( Sénégal et France), une grande opération conjointe de quatre jours dénommée "Xaritoo" 2023 s'est déroulée dans les zones d'intervention ou dans le quadrilatère de Ngasobil, Thiadiaye, Dangalma, khombole, Mont - Rolland et Sandiara. Cette journée VIP a été présidée par le chef de l'exécutif régional, Oumar Mamadou Baldé et des autorités des deux pays. L'exercice s'est déroulé à proximité de la commune de Mont - Rolland, les forces sénégalaises et françaises ont appliqué différents scénarios de lutte contre le terrorisme et de libération d'otages.



En effet, le général de Brigade Souleymane Kandé est revenu sur le sens de ces opérations conduites par les unités de armée sénégalaise et celle française, ouvertes à la presse. "Face à cette situation de désastre humanitaire, les Nations Unies ont voté une résolution et ont confié aux mandants de la force de la coalition franco - sénégalaise leur demandant de mettre sur pied une force d'intervention, d'interposition entre les belligérants pour atténuer les risques de génocide entre les communautés, mais également protéger les populations et procéder à l'évacuation des ressortissants des pays étrangers, européens, américains ou africains à leur demande", a - t -il expliqué. Il poursuit ses propos : "Les deux pays ont décidé d'une opération amphibie, de déployer rapidement en mer afin de débarquer les troupes pour mener leur action d'interposition".



Pour sa part, le Commandant de la base permanente française au Sénégal (EFS), le général de Brigade Ethienne Due Peyroux, a également assisté à la partie de l'exercice ouverte à la presse. "C'est l'exercice symbolique de notre coopération entre le Sénégal et la France et de la maturité de notre relation militaire", rassure - t -il.



Quant à le gouverneur de région, Oumar Mamadou Baldé, a salué cette initiative qui rassure la montée en puissance de l'armée sénégalaise pour l'avenir du pays. Pour rappel, la cérémonie a pris fin avec une remise symbolique de dons de kits scolaires aux écoles de la commune de Mont - Rolland et des médicaments destinés aux services sanitaires de la commune éponyme.