Chambre de commerce de Thiès : Le budget de l’exercice 2023 passe à plus de 225 millions de Fcfa.

Ce jeudi 20 juillet 2023, la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Thiès a tenu son assemblée générale d’adopter le budget de l’exercice 2023 qui passe à plus de 225 millions de Fcfa. C'était aussi une Occasion saisie par l’ensemble des membres présents de valider le procès-verbal de l'année dernière. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef du bureau des chambres consulaires Jean Madior Diouf, du chef de service régional du commerce M. Khadim, l’adjoint du préfet du département représentant le gouverneur de la région de Thiès et des représentants des maires de la Ville et de Thiès-Ouest. Ce budget va accompagner certaines innovations comme , la création d'un Pôle Création qui va leur permettre de recevoir des services publics et privés qui s’activaient dans les financement à savoir DER/FJ, Boutique 221, Amsa Assurance mais surtout le guichet unique qui permet de faciliter l’accès aux opérateurs dans tous les services demandés allant dans le sens du conseil, du financement, de l’encadrement, de l’appui, etc.