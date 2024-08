Ces pays africains ont les plus grosses réserves de pétrole du continent

La Libye possède des réserves équivalentes à 50 milliards de barils;

Les réserves du Nigéria s'élèvent à 37 milliards de barils;

L'Algérie peut compter sur 12,2 milliards de barils;

L'Angola a des réserves de 7,78 milliards de barils;

Le Soudan clôt le top 5 africain avec 5 milliards de barils.

La Libye et le Nigéria ont les réserves de pétrole prouvées les plus conséquentes du continent, rapporte un classement établi par Global Firepower.Plusieurs pays africains possèdent d'importantes réserves de pétroles prouvées, c'est-à-dire commercialement récupérables, selon un classement de Global Firepower. Voici les pays d'Afrique possédant les plus importantes réserves :Sputnik