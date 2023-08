Ces cinq Africains les plus riches du continent, selon Forbes

Des hommes d’affaires sud-africains, nigérian et égyptien figurent dans la liste des personnes les plus riches d’Afrique, selon un classement de Forbes publié fin juillet. La fortune de certains d’entre eux s’est faite dans les secteurs des accessoires de luxe et diamants en passant par la production de ciment et d’engrais.Voici les cinq plus importantes fortunes africaines, selon un classement de Forbes à la fin juillet. La personnalité la plus riche d’Afrique est Johann Rupert . Avec sa famille il gère 11,8 milliards de dollars. L’homme d’affaires sud-africain préside les sociétés de luxe Richemont qui détiennent des marques comme Cartier ou Montblanc.La deuxième place est occupée par le Nigérian Aliko Dangote , avec une fortune de 10,2 milliards de dollars. Il est fondateur de Dangote Cement, le plus grand producteur de ciment en Afrique, présent dans dix pays.L’homme d'affaires sud-africain Nicky Oppenheimer possède, avec sa famille, 8,4 milliards de dollars, occupant la 3e place des fortunes africaines. Ancien président de la compagnie d'extraction de diamants De Beers, il possède d'importantes parts de la holding britannique Anglo American, actionnaire majoritaire de De Beers.L’homme d’affaires égyptien Nassef Sawiris occupe la 4e place avec 7,5 milliards de dollars. Il dispose d’une participation dans le géant des vêtements de sport Adidas et détient OCI, l'un des plus grands producteurs d'engrais azotés au monde. De plus, en 2018, il a acheté le club anglais de football Aston Villa.La fortune de Nathan Kirsh , homme d’affaires sud-africain résidant en Eswatini, cumule 6,4 milliards de dollars, ce qui en fait la 5e plus riche personnalité africaine. Sa société, Jetro Holdings, détient une participation majoritaire dans Jetro Cash and Carry and Restaurant Depot, spécialisé dans la fourniture des restaurants. Il est également dans l’immobilier commercial.Bien que d’origine sud-africaine, Elon Musk est positionné dans ce classement comme homme d’affaires américain. Il occupe d’ailleurs la première place du classement de Forbes avec 242,4 milliards de dollars. Sputnik