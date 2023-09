Cérémonie officielle du grand Magal de Touba : Serigne Bassirou Abdou Khadre parle des inondations à Touba

Cette année, le Khalife général de la confrérie mouride, Serigne Mountakha, n’était pas présent en personne, mais il a été représenté par le Khalife de Serigne Fallou Mbacké Serigne Abô Mbacké . Un acte fort qui vient de montrer la profondeur des relations et de la hiérarchie au sein de la communauté mouride, où chaque figure religieuse a une importance et une place bien définies. Prenant la parole au nom du khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadre a mis en lumière les défis auxquels les pèlerins ont été confrontés cette année. Les inondations et la pénurie d’eau ont causé des difficultés pour les nombreux fidèles venus honorer leurs rituels. Ces problèmes, selon lui, reflètent les défis plus larges auxquels le Sénégal est confronté en matière d’infrastructure et de gestion des ressources naturelles. La 129e édition du Grand Magal de Touba, bien que marquée par des défis, reste un témoignage de la ferveur religieuse, de l’unité et de la détermination de la communauté mouride. Pour cette, plus de cinq millions de Talibès sont venus à Touba pour célébrer le Magal.