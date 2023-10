Cérémonie officielle Gamou Ndiassane 2023: le khalife lance un appel aux foyers religieux pour combattre la crise des valeurs

C'est ce mercredi 04 octobre 2023 que la cérémonie officielle de l’édition 2023 du Gamou annuel de Ndiassane s’est tenue . Présidée par le 8e Khalife général de Akh-Loul Kountiyyou, Shérif Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, la cérémonie a eu lieu en présence du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Félix Antoine Abdoulaye Diome. Il était accompagné des Ministres de la Pêche, de la Culture et de l'Artisanat, du Gouverneur de Thiès, du Préfet de Tivaouane, de la Présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, du maire de la commune de Chérif Lô, Ousmane Sarr, maire, du Président de l'Association des imams et oulémas de Thiès. Des milliers de pèlerins de la communauté Qadr ont assisté sont venus dans la cité religieuse , Ndiassane, pour célébrer la 140e édition du Gamou annuel Ah-Loul Kountiyyou. Prenant la parole, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ministre, Félix Antoine Abdoulaye Diome, a, à nouveau, rappelé le rôle que jouent les foyers religieux. « Toutes les cités religieuses redoublent d’efforts à nous accompagner pour que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national ». Ainsi, il a condamné la démarche de certaines personnes qui du jour au lendemain essaient de déstabiliser le pays. L'actuel khalife général de Ndiassane , Shérif Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta a aussi par la même occasion magnifié « le travail positif qu’abat la famille Kountiyyou au sein de la Ouma islamique ». Il est largement revenu sur « l’excellence des relations entre les confréries au Sénégal, la paix et la solidarité qui demeurent les principaux piliers de la communauté musulmane au Sénégal ». S'adressant aux foyers religieux du Sénégal, le Khalife de Ndissane souhaite que ces derniers mettent davantage l’accent sur le combat face à la crise des valeurs et la perdition de la jeunesse.