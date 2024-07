Cérémonie de remise des épaulettes à la 9ème promotion du DAGO à Thiès : "Notre pays doit sans cesse s'adapter aux défis sécuritaires" (CEMAT)

La cérémonie de remise des épaulettes aux aspirants de la 9ème promotion du DAGO s'est tenue ce mardi 9 juillet 2024 à l'École nationale des officiers d'active (ENOA).



Présidée par le général Magatte Ndiaye, Chef d'État-major de l'armée de terre (CEMAT), l'événement a vu 21 élèves aspirants, dont 4 femmes, recevoir leurs épaulettes. La répartition des aspirants est la suivante : gendarmerie nationale (2), armée de terre (6), armée de l'air (6), Direction du service de l'intendance des Armées (4), Direction du service de santé des Armées (2) et la Direction du service du matériel des Armées (1).



Dans son discours, le CEMAT a souligné : "Les évolutions dans la formation des officiers issus du DAGO s'inscrivent dans une dynamique de renforcement dictée par les exigences du contexte international et sous-régional marqué par des défis sécuritaires croissants et complexes. Notre pays doit sans cesse s'adapter pour garantir sa stabilité et son intégrité territoriale. Face à ces défis et afin de répondre efficacement aux menaces potentielles, les forces de défense et de sécurité sénégalaises s'engagent dans un processus de modernisation de leurs équipements et de renforcement de leurs capacités opérationnelles."



Le général Magatte Ndiaye a ensuite adressé quelques mots aux aspirants : "En tant qu'anciens sous-officiers, vous possédez des compétences précieuses qui vous seront utiles dans la nouvelle phase de votre carrière. Le commandement a de grandes attentes à votre égard en tant que futurs leaders de nos forces armées, incarnant les valeurs d'excellence, d'intégrité et de dévouement à la nation."