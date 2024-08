Célébration de l'Excellence à Ngoundiane : Les Élèves les Plus Brillants Mis à l'Honneur - "Ngoundiane s'est Distinguée Lors des Derniers Examens" (Mbaye Dione, Maire)

Le lundi 12 août 2024, la commune de Ngoundiane a organisé une cérémonie en l'honneur des élèves les plus performants de la région. Plus de 200 élèves ont été récompensés, parmi lesquels les trois meilleurs de chaque classe des écoles élémentaires, les dix candidats ayant obtenu une mention au baccalauréat 2024, ainsi que les élèves les plus méritants des cycles moyen et secondaire des deux lycées de Ngoundiane et Diack, et du CEM de Seokhaye.



Le maire, M. Mbaye Dione, s'est exprimé avec fierté sur l'importance de cet événement. "Aujourd'hui, nous avons célébré une nouvelle édition de la journée de l'excellence à Ngoundiane. Cette édition a été particulièrement inclusive et se déroule dans un contexte où notre commune a particulièrement brillé lors des récents examens du cycle moyen secondaire, et probablement lors de l'entrée en sixième. Alors que la moyenne nationale se situe autour de 50%, à Ngoundiane, plus de 75% des élèves ont obtenu leur baccalauréat, dont 10 avec une mention. De plus, au BFEM, plus de 85% des élèves des deux lycées et du CEM de Seokhaye ont réussi. En plus de célébrer les écoles élémentaires comme nous le faisons habituellement, il nous a semblé important de féliciter également ces élèves qui ont excellé au baccalauréat et au BFEM...", a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec la presse locale.



Parallèlement, les enseignants ont également été récompensés, une autre grande innovation de cette année. "Les enseignants qui ne sont plus à Ngoundiane ont été honorés, car si nous avons obtenu ces résultats, c'est grâce à eux, aussi bien ceux d'aujourd'hui que ceux d'hier... Les directeurs d'école, les enseignants de CM2 qui ont atteint un taux de réussite de 100% à l'examen...", a-t-il ajouté avec fierté.



En outre, pour promouvoir les sciences, M. Dione a partagé une initiative intéressante visant à orienter les élèves vers les disciplines scientifiques. "Nous devons encourager la filière scientifique S1, qui met l'accent sur les mathématiques, ouvrant ainsi des portes vers diverses opportunités... C'est pourquoi j'ai lancé un défi aux quatre élèves actuellement en première S1 de poursuivre en terminale S1, et nous les soutiendrons. De plus, dès cette année, les élèves qui obtiendront une moyenne de 12 ou plus au BFEM au CEM de Seokhaye, de Ngoundiane, et de Diack seront orientés vers les disciplines scientifiques...", a-t-il annoncé.