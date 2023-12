Caurie Microfinance fête le départ de Mamadou Lamine Gueye, après plus de 18 ans au service des populations

Samedi 30 Décembre 2023

La Coopérative autonome pour le renforcement des initiatives économiques par la microfinance ( Caurie - MF) a célébré jeudi 28 décembre 2023 à Thiès, le départ à la retraite de Mamadou Lamine Gueye, Directeur Général de l'institution financière qui accompagne les femmes évoluant en milieu rural défavorisé. Après dix huit ans au service des populations de la cité du rail, le manageur a pris sa retraite de la Caurie - MF, structure financière qu'il a dirigé depuis 2005. Au cours de la cérémonie, Abbé Alphonse Seck a rendu un hommage mérité au directeur sortant. "Vous avez pendant plus de dix huit ans le bonheur de vous exercer à la vraie politique reposant sur le socle de valeurs promis par l'enseignement social de l'église". En effet, la Caurie microfinance a bien grandi, pendant presque vingt ans."Caurie microfinance est une œuvre humano - divine, merveilleuse parce qu'il a fallu allouer les efforts humains, et la grâce divine pour arriver à servir directement plus de cent vingt mille personnes qui sont sorties de la pauvreté économique, et jouissent d'un véritable progrès humains avec leurs familles", ajoute - t -il. Pour sa part, le directeur général sortant, Mamadou Lamine Gueye espère que "le flambeau puisse être porté très haut par la nouvelle équipe qui va poursuivre le travail. En outre, il a reçu un chèque de 5 millions 180 mille F FCA offert par le personnel. Pour rappel, Caurie - MF présente sur le territoire national avec dix agences et neuf guichets de service de 119 430 clients, particulièrement des femmes évoluant en milieu rural défavorisé. Elle est issue d'un programme de microfinance n" de l'ONG américaine Catholic Relief Services et l'Eglise Catholique du Sénégal par l'intermédiaire de Caritas. Les autorités religieuses catholiques ont pris part à cette cérémonie.