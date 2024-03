Caravane ramadan 2024: Pr Ibrahima Faye recadre la classe politique et prône une élection apaisée

Les Sénégalais se rendent aux urnes le 24 mars 2024 pour élire leur 5 e président. Au total, 19 candidats sont en lice pour le fauteuil de président de la République du Sénégal. A cette occasion importante dans la vie de la nation sénégalaise et la sauvegarde de sa démocratie, Pr Ibrahima Faye a recadré la classe politique en leur montrant les valeurs intrinsèques qui fondent l'éthique pour avoir une élection apaisée. Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie d'ouverture de la 21 ème édition de la caravane du ramadan. Cette cérémonie de lancement s'est tenue au quartier Mbour 3, en présence du maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, des riverains dudit quartier, entre autres. Pour rappel, cette caravane va sillonner les rues et ruelles de la cité du rail pour vulgariser les enseignements de nos guides religieux basés sur les recommandations de l'Islam et de son Prophète Mohamed (Psl) durant tout le reste du mois béni qui est une période qui inculque la discipline et l'observation de l'obéissance aux lois de Dieu énumérées dans le Coran.