Candidature de Macky Sall : Cheikh Yerim Seck ' jusqu’au moment où je vous parle je ne suis pas au courant que Macky Sall sera candidat".

Le journaliste d'investigation s'est prononcé sur la candidature de Macky Sall pour la présidentielle du 25 février 2024. Invité dans une émission le journaliste rappelle "Macky Sall avait dit qu’il ne serait pas candidat. Après, il est revenu pour dire que je déclare que je ne suis pas candidat, les choses vont changer, il ne pourra plus travailler. Si tu veux ouvrir une guerre de succession au sein de ton régime, la meilleure façon est de dire que je ne suis pas candidat". Pour rassurer les Sénégalais cheikh annonce « jusqu’au moment où je vous parle je ne suis pas au courant que Macky Sall sera candidat. Et au moment où je vous parle, si Macky Sall avait décidé d’être candidat, je serai au courant". Selon le journaliste,personne ne lui a encore dit des choses qui lui permettent de dire que Macky Sall sera candidat. "Si quelqu’un dit que Macky Sall veut écarter un candidat parce qu’il ne veut pas l’affronter, je me demande qui lui a dit que Macky Sall veut être candidat" a fait savoir cheikh dans une émission télévisée.