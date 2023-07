Candidat de Benno Bokk Yakaar : Moustapha Niass en consultation avec les 5 potentiels candidats

Dans la coalition Benno Bokk Yakaar, les militants attendent toujours avec impatience le choix du prochain candidat aux élections présidentielles de février 2024. Pour le moment, le choix n’est pas encore arrêté. Moustapha Niass est depuis quelques en consultation avec les potentiels successeur de Macky Sall. Pour éviter les frustrations, le président Macky Sall a adopté une nouvelle formule, avant son voyage pour Nairobi, la capitale kényane. D’après Bès Bi Le Jour, c’est finalement Moustapha Niasse qui auditionne les candidats. Parmi les candidats, l'actuel Premier ministre, Amadou BA, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, et le directeur général du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr sans épargner l'ancien premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dione. Ce week-end, trois ont été reçus entre vendredi et dimanche. De son côté, l’ancien maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, est attendue aujourd'hui chez l’ancien président de l'Assemblée nationale à l’issue de la procédure, Moustapha Niass fera un rapport qu’il soumettra au Président Macky Sall.