Candidat de Benno Bokk Yakaar : Moustapha Niass a bouclé les auditions

L'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a terminé ce mardi les auditions des candidats remplacer le président Macky Sall lors de la prochaine présidentielle dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Ainsi, cinq candidats ont été consulté. Les échos révèle que kes questions de Niass tournaient autour de deux points : «Qu’avez-vous de plus que les autres candidats à la candidature ?» et «Êtes-vous prêt à vous ranger derrière celui qui sera choisi ?» Une source renseigne que le président du conseil économique social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo et l'ancien ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr ont bouclé les auditions. Ils ont rencontré Niasse ce mardi. Le premier à partir de 11 heures et le second «vers 20h-21h», annonce la même source. L'ancien premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dione a été auditionné le Dimanche. Et auparavant, Auparavant Moustapha accueilli Amadou Ba et Aly Ngouille Ndiaye. Ce qui reste c'est de rendre compte au Président Macky Sall,qui est président de la Conférence des leaders de la coalition. Ce dernier lui a donné l'autorisation pour désigner son candidat.