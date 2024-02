Candidat à l'élection présidentielle: Thiès, Serigne Mboup prône le débat économique dans le champ politique Sénégalais

Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le candidat à la Présidentielle, Serigne Mboup a rencontré mercredi 21 février ses militants et sympathisants à Thiès. Au cours de cette visite, l'homme d'affaires et maire de Kaolack s'est prononcé sur l'actualité nationale, surtout des moments difficiles dus au report de la Présidentielle du 25 février 2024 qui a déjà fait quatre (4) morts et des dégâts matériels importants. Pour lui, en tant qu' opérateur économique les acteurs doivent privilégier le débat économique par rapport au débat politique. D'ailleurs, cette rencontre qu'il a présidé avec les acteurs économiques, le candidat a présenté son programme devant les militants et sympathisants. Il est plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout de ses idées. En outre, il s'est déjà lancé à la conquête des suffrages des Sénégalais.