Un consortium d'organisations de la société civile a lancé une campagne de plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur l'alimentation scolaire dans tous les établissements du Sénégal. Composé de Cicodev, de l'Institut panafricain pour la citoyenneté et de Migration-Citoyenneté-Développement, ce consortium vise à sensibiliser et mobiliser différentes parties prenantes pour promouvoir cette initiative.



Selon Amadou Kanouté, directeur exécutif de Cicodev Afrique, seuls 25% des établissements publics disposent de cantines scolaires, ce qui pose un problème d'équité sociale et compromet le droit à l'éducation des enfants. L'objectif est donc d'universaliser l'alimentation scolaire à travers une loi qui garantit l'accès à des repas équilibrés pour tous les élèves.



Le projet CNREM a élaboré un plan d'aménagement pour évaluer la population de cymbium dans son habitat naturel et élaborer des stratégies de gestion durable.



Cette campagne vise également à promouvoir un modèle d'alimentation scolaire favorisant les produits locaux et stimulant l'agriculture locale. Seyni Kébé, chargé de programme de Migration-Citoyenneté-Développement, souligne l'importance d'un financement adéquat pour soutenir cette initiative.



Counterpart International, également partie prenante du consortium, apporte son expertise dans le secteur de l'alimentation scolaire depuis 2000. Leur objectif est d'attirer l'attention des nouvelles autorités sur cette question cruciale et de mobiliser les médias et les décideurs autour de cette problématique.



Le programme de la campagne comprend des séances de dialogue avec les parties prenantes, des interventions médiatiques et des rencontres avec les décideurs pour promouvoir l'alimentation scolaire comme un droit essentiel à une éducation de qualité.